В столовой президентской резиденции Южной Кореи появилась лапша из КНДР 

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Сотрудники южнокорейской президентской резиденции смогут попробовать в столовой северокорейскую гречневую лапшу «пхёньянский нэнмён», ставшую популярной после межкорейского саммита, сообщается в Twitter резиденции.
Отмечается, что лапша «нэнмён», которая есть и в Южной Корее, готовится специально по северокорейскому рецепту.
"Бульон для блюда варят повара резиденции Чхонвадэ ("Дом с голубой черепицей"), а сама лапша сделана из 100% гречневой муки", — говорится в посте.
Холодная гречневая лапша «нэнмён», которую привез лидер КНДР, председатель Госсовета Ким Чен Ын на межкорейский саммит, произвела впечатление на президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и стала обсуждаемой темой по всей стране.
По традиции в Корее совместное поедание лапши «нэнмён», название которой переводится как «холодная лапша», символически означает примирение, потепление отношений между сторонами, а значит — конец «холодным» отношениям между двумя государствами.