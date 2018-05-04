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В столовой президентской резиденции Южной Кореи появилась лапша из КНДР
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В столовой президентской резиденции Южной Кореи появилась лапша из КНДР 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Сотрудники южнокорейской президентской резиденции смогут попробовать в столовой северокорейскую гречневую лапшу «пхёньянский нэнмён», ставшую популярной после межкорейского саммита, сообщается в Twitter резиденции.
Отмечается, что лапша «нэнмён», которая есть и в Южной Корее, готовится специально по северокорейскому рецепту.
"Бульон для блюда варят повара резиденции Чхонвадэ ("Дом с голубой черепицей"), а сама лапша сделана из 100% гречневой муки", — говорится в посте.
Холодная гречневая лапша «нэнмён», которую привез лидер КНДР, председатель Госсовета Ким Чен Ын на межкорейский саммит, произвела впечатление на президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и стала обсуждаемой темой по всей стране.
По традиции в Корее совместное поедание лапши «нэнмён», название которой переводится как «холодная лапша», символически означает примирение, потепление отношений между сторонами, а значит — конец «холодным» отношениям между двумя государствами.
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