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СМИ: Абэ и Си Цзиньпин впервые провели телефонный разговор
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СМИ: Абэ и Си Цзиньпин впервые провели телефонный разговор 

ТАСС 1 час назад
ТОКИО, 4 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу провели первый телефонный разговор. Об этом сообщил телеканал NHK.
Информация о содержании разговора пока не приводится. Телеканал отмечает, что в первую очередь стороны, вероятно, обсудили проблему ракетно-ядерной программы КНДР и предстоящую встречу президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
Как ожидается, Абэ должен был изложить позицию Японии, которая заключается в необходимости продолжать требовать от Пхеньяна провести полную, поддающуюся контролю и необратимую денуклеаризацию. Кроме того, японский премьер рассчитывает заручиться поддержкой Пекина в решении вопроса японских граждан, похищенных северокорейской разведкой.
Также в центре внимания сторон — предстоящий 9 мая в Токио саммит с участием Абэ, президента Республики Корея и премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна.
О возможности при необходимости проводить телефонные переговоры Си Цзиньпин и Абэ договорились в ноябре прошлого года во время встречи на саммите АТЭС во Вьетнаме. Япония в последнее время стремится улучшить отношения с Китаем, которые охладели из-за территориального спора. В частности, Токио планирует в этом году организовать поездку премьер-министра в КНР и рассчитывает на ответный визит Си Цзиньпина в следующем году.
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