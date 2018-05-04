Лидеры Южной Кореи и КНР провели телефонный разговор

ТАСС , 4 мая. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и председатель КНР Си Цзиньпин провели в пятницу телефонный разговор, в ходе которого южнокорейский лидер отметил важность усилий Пекина для денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на заявление офиса президента Южной Кореи.

"Президент Мун подчеркнул, что непрерывный интерес и поддержка председателя Си, а также активный вклад со стороны правительства КНР важны для полной денуклеаризации Корейского полуострова и установления постоянного мира", — приводит агентство отрывок из пресс-релиза.

Лидеры также договорились прилагать совместные усилия в вопросе замены действующего со времен Корейской войны 1950-1953 годов соглашения о прекращении огня на полноценный мирный договор.