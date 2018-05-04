СМИ: Китай и США договорились создать механизм урегулирования торговых противоречий

ПЕКИН, 4 мая. / ТАСС /. Вице-премьер Госсовета Лю Хэ и министр финансов США Стивен Мнучин в ходе переговоров в китайской столице достигли консенсуса по некоторым торгово— экономическим вопросам. Как говорится в опубликованном в пятницу сообщении агентства Синьхуа , стороны выразили согласие создать специальный механизм урегулирования противоречий в этой сфере.

"Стороны признали, что по некоторым вопросам существует высокая степень расхождений, что потребует более активной работы для достижения прогресса по ним. Они также согласились продолжить поддерживать тесные контакты, а также создать соответствующий рабочий инструмент", — указывается в сообщении.