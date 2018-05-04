АНК представила первый китайский чип облачного ИИ передового мирового уровня

Шанхай, 3 мая /Синьхуа/ — Академия наук Китая /АНК/ представила первый китайский чип облачного искуственного интеллекта передового мирового уровня, теоретическая пиковая скорость которого составляет 128 трлн вычислений в секунду. Фотографии Синьхуа / Цзинь Ливан

Шанхай, 3 мая /Синьхуа/ — Академия наук Китая /АНК/ представила первый китайский чип облачного искуственного интеллекта передового мирового уровня, теоретическая пиковая скорость которого составляет 128 трлн вычислений в секунду. Фотографии Синьхуа / Цзинь Ливан

Шанхай, 3 мая /Синьхуа/ — Академия наук Китая /АНК/ представила первый китайский чип облачного искуственного интеллекта передового мирового уровня, теоретическая пиковая скорость которого составляет 128 трлн вычислений в секунду. Фотографии Синьхуа / Цзинь Ливан

Шанхай, 3 мая /Синьхуа/ — Академия наук Китая /АНК/ представила первый китайский чип облачного искуственного интеллекта передового мирового уровня, теоретическая пиковая скорость которого составляет 128 трлн вычислений в секунду. Фотографии Синьхуа / Цзинь Ливан