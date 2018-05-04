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АНК представила первый китайский чип облачного ИИ передового мирового уровня
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АНК представила первый китайский чип облачного ИИ передового мирового уровня 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Шанхай, 3 мая /Синьхуа/ — Академия наук Китая /АНК/ представила первый китайский чип облачного искуственного интеллекта передового мирового уровня, теоретическая пиковая скорость которого составляет 128 трлн вычислений в секунду. Фотографии Синьхуа / Цзинь Ливан
Шанхай, 3 мая /Синьхуа/ — Академия наук Китая /АНК/ представила первый китайский чип облачного искуственного интеллекта передового мирового уровня, теоретическая пиковая скорость которого составляет 128 трлн вычислений в секунду. Фотографии Синьхуа / Цзинь Ливан
Шанхай, 3 мая /Синьхуа/ — Академия наук Китая /АНК/ представила первый китайский чип облачного искуственного интеллекта передового мирового уровня, теоретическая пиковая скорость которого составляет 128 трлн вычислений в секунду. Фотографии Синьхуа / Цзинь Ливан
Шанхай, 3 мая /Синьхуа/ — Академия наук Китая /АНК/ представила первый китайский чип облачного искуственного интеллекта передового мирового уровня, теоретическая пиковая скорость которого составляет 128 трлн вычислений в секунду. Фотографии Синьхуа / Цзинь Ливан
Шанхай, 3 мая /Синьхуа/ — Академия наук Китая /АНК/ представила первый китайский чип облачного искуственного интеллекта передового мирового уровня, теоретическая пиковая скорость которого составляет 128 трлн вычислений в секунду. Фотографии Синьхуа / Цзинь Ливан
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