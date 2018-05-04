Майские хлопоты китайских крестьян

Бочжоу /пров. Аньхой/, 3 мая / Синьхуа / — На фото от 2 мая — крестьяне уезда Мэнчэн провинции Аньхой /Восточный Китай/ ухаживают за пионами молочноцветковыми. Фотографии Синьхуа/Ху Вэйго

Бочжоу /пров. Аньхой/, 3 мая /Синьхуа/ — На фото от 2 мая — крестьяне уезда Мэнчэн провинции Аньхой /Восточный Китай/ ухаживают за пионами молочноцветковыми. Фотографии Синьхуа/Ху Вэйго

Бочжоу /пров. Аньхой/, 3 мая /Синьхуа/ — На фото от 2 мая — крестьяне уезда Мэнчэн провинции Аньхой /Восточный Китай/ ухаживают за пионами молочноцветковыми. Фотографии Синьхуа/Ху Вэйго