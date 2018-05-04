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Майские хлопоты китайских крестьян
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Майские хлопоты китайских крестьян 

ИА Синьхуа 25 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Бочжоу /пров. Аньхой/, 3 мая /Синьхуа/ — На фото от 2 мая — крестьяне уезда Мэнчэн провинции Аньхой /Восточный Китай/ ухаживают за пионами молочноцветковыми. Фотографии Синьхуа/Ху Вэйго
Бочжоу /пров. Аньхой/, 3 мая /Синьхуа/ — На фото от 2 мая — крестьяне уезда Мэнчэн провинции Аньхой /Восточный Китай/ ухаживают за пионами молочноцветковыми. Фотографии Синьхуа/Ху Вэйго
Бочжоу /пров. Аньхой/, 3 мая /Синьхуа/ — На фото от 2 мая — крестьяне уезда Мэнчэн провинции Аньхой /Восточный Китай/ ухаживают за пионами молочноцветковыми. Фотографии Синьхуа/Ху Вэйго
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