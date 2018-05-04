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Министры финансов КНР, Южной Кореи и Японии выступили против протекционизма
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Министры финансов КНР, Южной Кореи и Японии выступили против протекционизма 

ТАСС 1 час назад
ТОКИО, 4 мая. /ТАСС/. Министры финансов и главы центробанков Китая, Южной Кореи и Японии осудили в пятницу протекционистские тенденции в мировой торговле и выступили в поддержку последних мирных договоренностей между КНДР и Республикой Корея. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном после их встречи в Маниле, сообщает телеканал NHK.
Совещание министров и глав центробанков трех стран было проведено на полях состоявшегося там ежегодного собрания представителей государств — членов Азиатского банка развития (АБР).
"Мы подчеркиваем важность противодействия любым проявлениям протекционизма, — говорится в совместном заявлении, — и выступаем за открытую и основанную на правилах систему торговли и инвестиций". Как отмечает NHK, этот пункт в документе явно направлен на осуждение политики торгового давления, которое оказывает в последнее время администрация президента США Дональда Трампа на Китай, Южную Корею и Японию.
В совместном заявлении приветствуются также итоги недавней встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. «Мы ожидаем дальнейшего прогресса в снижении геополитической напряженности в регионе», — отмечается в документе.
27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом состоялись переговоры Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина. Это стало первой встречей на высшем уровне между Югом и Севером с 2007 года. По итогам переговоров лидеры двух стран подписали совместную «Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова».
В ней, в частности, стороны отметили, что в этом году они намерены объявить о замене соглашения о прекращении огня, достигнутого в 1953 году, на полноценный мирный договор.
ТАСС: последние новости
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