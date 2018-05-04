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Си Цзиньпин: Китай способен спасти только социализм
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Си Цзиньпин: Китай способен спасти только социализм 

Деловая газета «Взгляд» 44 минуты назад
Социализм доказал свою жизнеспособность и эффективность в преодолении многочисленных вызовов, с которыми приходилось сталкиваться китайскому народу, и потому «только социализм способен спасти Китай», заявил председатель КНР Си Цзиньпин по случаю 200-й годовщины с дня рождения Карла Маркса.
Си Цзиньпин подчеркнул, что только социализм с китайской спецификой позволит Китаю стране успешно развиваться, передает ТАСС.
По его словам, с момента основания КНР «китайский народ сделал великий скачок, перестав выступать в образе слабой нации в Восточной Азии».
«Этот прорыв однозначно доказывает, что Китай способен спасти только социализм», — заявил Си Цзиньпин в Доме народных собраний.
В январе на втором пленуме ЦК КПК 19-го созыва идеи Си Цзиньпина о государственном развитии Китая в новую эру были признаны «новейшим достижением китаизации марксистской теории».
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