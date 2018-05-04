Си Цзиньпин: Китай способен спасти только социализм

Социализм доказал свою жизнеспособность и эффективность в преодолении многочисленных вызовов, с которыми приходилось сталкиваться китайскому народу, и потому «только социализм способен спасти Китай », заявил председатель КНР Си Цзиньпин по случаю 200-й годовщины с дня рождения Карла Маркса

Си Цзиньпин подчеркнул, что только социализм с китайской спецификой позволит Китаю стране успешно развиваться, передает ТАСС

По его словам, с момента основания КНР «китайский народ сделал великий скачок, перестав выступать в образе слабой нации в Восточной Азии».

«Этот прорыв однозначно доказывает, что Китай способен спасти только социализм», — заявил Си Цзиньпин в Доме народных собраний.

В январе на втором пленуме ЦК КПК 19-го созыва идеи Си Цзиньпина о государственном развитии Китая в новую эру были признаны «новейшим достижением китаизации марксистской теории».