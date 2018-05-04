Ещё
Замглавы МИД КНР: Пекин, Токио и Сеул должны противостоять торговому протекционизму
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Замглавы МИД КНР: Пекин, Токио и Сеул должны противостоять торговому протекционизму 

ТАСС 6 минут назад
ПЕКИН, 4 мая. /ТАСС/. КНР, Япония и Республика Корея должны сообща противостоять торговому протекционизму. Об этом в пятницу заявил заместитель министра иностранных дел КНР Кун Сюанью на пресс-конференции перед началом 7-го трехстороннего саммита.
"Трем странам необходимо совместно противостоять торговому протекционизму и развивать региональную экономическую интеграцию", — подчеркнул он.
Он также выразил надежду на то, что в ходе визита премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином «обменяется мнениями о развитии межгосударственного сотрудничества». Кроме того, по словам дипломата, странам необходимо продолжать переговоры о региональном всестороннем экономическом партнерстве.
Предстоящий трехсторонний саммит начнется в Токио 9 мая. Он станет первым таким мероприятием после 8-летнего перерыва. В ходе него премьер Госсовета КНР Ли Кэцян проведет переговоры со своим японским коллегой Синдзо Абэ и встретится с императором Акихито. Также состоится ряд мероприятий с представителями политических партий и общественности Японии.
Предыдущий подобный саммит состоялся в ноябре 2015 года в Сеуле. Пекин на таких встречах обычно представляет премьер Госсовета КНР. По плану аналогичная встреча должна была состояться еще в прошлом году, однако она была отложена из-за политической нестабильности в Республике Корея, приведшей к импичменту предыдущего президента Пак Кын Хе.
ТАСС: последние новости
Назарбаев: На саммите ВЕЭС планируется обсудить непростые вопросы, в том числе санкции Путин поручил правительству РФ заняться развитием газозаправочной сети Дайджест российских СМИ – 4 мая
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посадившего Су-27 «на брюхо» летчика наказали
Захарова назвала «три главных вранья» Британии282
Далай-лама рассказал о роли России в мире36
Госдеп перестал платить «Белым каскам»34
Строителей космодрома «Восточный» отправили в колонию
Видео
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:06
«Снаряды продавали налево, а теперь заметают следы»
Пожары Происшествия
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:19
В московском парке перевернулась повозка с людьми
Происшествия
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Рынки
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение