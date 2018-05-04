Замглавы МИД КНР: Пекин, Токио и Сеул должны противостоять торговому протекционизму 

ПЕКИН, 4 мая. /ТАСС/. КНР, Япония и Республика Корея должны сообща противостоять торговому протекционизму. Об этом в пятницу заявил заместитель министра иностранных дел КНР Кун Сюанью на пресс-конференции перед началом 7-го трехстороннего саммита.
"Трем странам необходимо совместно противостоять торговому протекционизму и развивать региональную экономическую интеграцию", — подчеркнул он.
Он также выразил надежду на то, что в ходе визита премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином «обменяется мнениями о развитии межгосударственного сотрудничества». Кроме того, по словам дипломата, странам необходимо продолжать переговоры о региональном всестороннем экономическом партнерстве.
Предстоящий трехсторонний саммит начнется в Токио 9 мая. Он станет первым таким мероприятием после 8-летнего перерыва. В ходе него премьер Госсовета КНР Ли Кэцян проведет переговоры со своим японским коллегой Синдзо Абэ и встретится с императором Акихито. Также состоится ряд мероприятий с представителями политических партий и общественности Японии.
Предыдущий подобный саммит состоялся в ноябре 2015 года в Сеуле. Пекин на таких встречах обычно представляет премьер Госсовета КНР. По плану аналогичная встреча должна была состояться еще в прошлом году, однако она была отложена из-за политической нестабильности в Республике Корея, приведшей к импичменту предыдущего президента Пак Кын Хе.