Замглавы МИД КНР: Пекин, Токио и Сеул должны противостоять торговому протекционизму

Япония и ПЕКИН, 4 мая. / ТАСС /. КНР Республика Корея должны сообща противостоять торговому протекционизму. Об этом в пятницу заявил заместитель министра иностранных дел КНР Кун Сюанью на пресс-конференции перед началом 7-го трехстороннего саммита.

"Трем странам необходимо совместно противостоять торговому протекционизму и развивать региональную экономическую интеграцию", — подчеркнул он.

Он также выразил надежду на то, что в ходе визита премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином «обменяется мнениями о развитии межгосударственного сотрудничества». Кроме того, по словам дипломата, странам необходимо продолжать переговоры о региональном всестороннем экономическом партнерстве.

Предстоящий трехсторонний саммит начнется в Токио 9 мая. Он станет первым таким мероприятием после 8-летнего перерыва. В ходе него премьер Госсовета КНР Ли Кэцян проведет переговоры со своим японским коллегой Синдзо Абэ и встретится с императором Акихито. Также состоится ряд мероприятий с представителями политических партий и общественности Японии.