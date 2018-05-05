Млечный путь превратили в блюз

Профессор американского университета штата Массачусетс Марк Хейер проанализировал движение межзвездных газовых облаков в Млечном пути и превратил полученные за последние 20 лет данные в музыку. Об этом сообщает издание Tech Times.

Композиция длиной две минуты 29 секунд создана с помощью специальной программы, использующей математические алгоритмы. Для каждого типа газового облака подобрали свою группу инструментов, так, движения ионизированных облаков передали через саксофон, атомарных — через акустический бас, молекулярных — фортепиано и перкуссией.

Сам Хейер признался, что создавал «блюз Млечного пути» несколько месяцев. «Я увлечен астрономией и музыкой, и это в забавной форме объединяет обе эти страсти», — рассказал он о своей работе.

Млечный путь содержит в себе от 200 до 400 миллиардов звезд. По одному из прогнозов, через четыре миллиарда лет он поглотит Большое и Малое Магеллановы Облака, а через пять миллиардов — сольется с Туманностью Андромеды.