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Млечный путь превратили в блюз
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Млечный путь превратили в блюз 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Lenta.ru
Профессор американского университета штата Массачусетс Марк Хейер проанализировал движение межзвездных газовых облаков в Млечном пути и превратил полученные за последние 20 лет данные в музыку. Об этом сообщает издание Tech Times.
Композиция длиной две минуты 29 секунд создана с помощью специальной программы, использующей математические алгоритмы. Для каждого типа газового облака подобрали свою группу инструментов, так, движения ионизированных облаков передали через саксофон, атомарных — через акустический бас, молекулярных — фортепиано и перкуссией.
Сам Хейер признался, что создавал «блюз Млечного пути» несколько месяцев. «Я увлечен астрономией и музыкой, и это в забавной форме объединяет обе эти страсти», — рассказал он о своей работе.
Млечный путь содержит в себе от 200 до 400 миллиардов звезд. По одному из прогнозов, через четыре миллиарда лет он поглотит Большое и Малое Магеллановы Облака, а через пять миллиардов — сольется с Туманностью Андромеды.
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