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МИД КНР ответил на вопрос о произведенном «впервые размещении ракетных комплексов на архипелаге Наньша»
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МИД КНР ответил на вопрос о произведенном «впервые размещении ракетных комплексов на архипелаге Наньша» 

ИА Синьхуа 48 минут назад
Пекин, 3 мая /Синьхуа/ — Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сегодня заявила, что размещение на архипелаге Наньша соответствующего оборудования не направлено против какой-либо страны. Тем, кто вторгнется непреднамеренно, не стоит беспокоиться или опасаться чего-либо.
Сегодня на очередной пресс-конференции журналист спросил: «Как сообщили американские СМИ, Китай впервые на архипелаге Наньша разместил ракетные комплексы. Можете ли вы подтвердить эту информацию?»
Хуа Чуньин заявила, что Китай обладает неоспоримым правом суверенитета над архипелагом Наньша и прилегающими акваториями. Проведение Китаем мирной строительной деятельности, включая размещение необходимого для обороны оборудования, является требованием защиты суверенитета и безопасности страны и естественным правом суверенного государства. Соответствующее размещение не направлено против какого-либо государства. Тем, кто вторгнется непреднамеренно, не стоит беспокоиться или опасаться чего-либо. Мы надеемся на объективное и трезвое отношение к этому заинтересованных сторон.
Хуа Чуньин подчеркнула, что Китай является торговой державой и решительным сторонником мира и стабильности в регионе. Китай продолжит сотрудничество и объединение усилий с различными странами, а также защиту мира и стабильности в районе Южно-Китайского моря. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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