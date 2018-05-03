МИД КНР ответил на вопрос о произведенном «впервые размещении ракетных комплексов на архипелаге Наньша»

КНР Пекин, 3 мая / Синьхуа / — Официальный представитель МИД Хуа Чуньин сегодня заявила, что размещение на архипелаге Наньша соответствующего оборудования не направлено против какой-либо страны. Тем, кто вторгнется непреднамеренно, не стоит беспокоиться или опасаться чего-либо.

Сегодня на очередной пресс-конференции журналист спросил: «Как сообщили американские СМИ, Китай впервые на архипелаге Наньша разместил ракетные комплексы. Можете ли вы подтвердить эту информацию?»

Хуа Чуньин заявила, что Китай обладает неоспоримым правом суверенитета над архипелагом Наньша и прилегающими акваториями. Проведение Китаем мирной строительной деятельности, включая размещение необходимого для обороны оборудования, является требованием защиты суверенитета и безопасности страны и естественным правом суверенного государства. Соответствующее размещение не направлено против какого-либо государства. Тем, кто вторгнется непреднамеренно, не стоит беспокоиться или опасаться чего-либо. Мы надеемся на объективное и трезвое отношение к этому заинтересованных сторон.

Хуа Чуньин подчеркнула, что Китай является торговой державой и решительным сторонником мира и стабильности в регионе. Китай продолжит сотрудничество и объединение усилий с различными странами, а также защиту мира и стабильности в районе Южно-Китайского моря. —0—