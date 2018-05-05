В Китае разыскивают туриста, который унес с пляжа мертвого дельфина

ПЕКИН, 5 мая — РИА Новости . Правоохранительные органы южной китайской провинции Гуандун разыскивают мужчину, который унес с одного из местных пляжей мертвого дельфина, предположительно это иностранный турист, говорится в сообщении провинциальной полиции в аккаунте в соцсети Weibo.

Видео, на котором показан мужчина, уносящий на плече мертвого дельфина на пляже острова Хайлин, в пятницу и субботу утром стихийно распространилось в китайских соцсетях. Местные власти призывают общественность помочь в розыске мужчины, совершившего противоправное действие. Согласно китайскому законодательству, лицо, обнаружившее любое дикое животное, живо оно или погибло, обязано сообщить об этом властям.

Местные власти предполагают, что дельфина выбросило на берег острова, из-за чего он погиб. Мужчина спокойно, без каких-либо помех унес его с пляжа, хотя вокруг было много людей.