Нинбо стремится превратиться в известный культурно-туристический город на морском Шелковом пути

Пекин, 3 мая / Синьхуа / — Карнавал во французской Ницце — один из старейших в мире — пройдет с 28 сентября по 3 октября в городе Нинбо провинции Чжэцзян /Восточный Китай/.

Цели проведения данного мероприятия заключаются в реализации выдвинутой Китаем инициативы «Пояс и путь», а также в том, чтобы превратить Нинбо в известный культурно-туристический город на морском Шелковом пути.

Напомним, что Нинбо был отправным пунктом морского Шелкового пути. Сейчас он является узловым городом, связывающим Экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь 21-го века.

Используя возможности в качестве порта и преимущества в области открытости внешнему миру, Нинбо активно работает над сопряжением намеченной им цели по созданию всемирно известного портового города со строительством «Пояса и пути».

Вице-мэр города Нинбо Сюй Янань сообщила, что проведение ниццкого карнавала в Нинбо инициировали местные власти. Оно станет крупнейшим культурно-туристическим проектом в этом городе и одним из мероприятий, запланированных в рамках Года туризма Китая и ЕС