Ещё
Нинбо стремится превратиться в известный культурно-туристический город на морском Шелковом пути
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нинбо стремится превратиться в известный культурно-туристический город на морском Шелковом пути 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 3 мая /Синьхуа/ — Карнавал во французской Ницце — один из старейших в мире — пройдет с 28 сентября по 3 октября в городе Нинбо провинции Чжэцзян /Восточный Китай/.
Цели проведения данного мероприятия заключаются в реализации выдвинутой Китаем инициативы «Пояс и путь», а также в том, чтобы превратить Нинбо в известный культурно-туристический город на морском Шелковом пути.
Напомним, что Нинбо был отправным пунктом морского Шелкового пути. Сейчас он является узловым городом, связывающим Экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь 21-го века.
Используя возможности в качестве порта и преимущества в области открытости внешнему миру, Нинбо активно работает над сопряжением намеченной им цели по созданию всемирно известного портового города со строительством «Пояса и пути».
Вице-мэр города Нинбо Сюй Янань сообщила, что проведение ниццкого карнавала в Нинбо инициировали местные власти. Оно станет крупнейшим культурно-туристическим проектом в этом городе и одним из мероприятий, запланированных в рамках Года туризма Китая и ЕС.
По ее словам, предстоящий карнавал будет способствовать культурным обменам между Китаем и Западом, позволит увеличить турпоток в Нинбо на 200-500 тыс. человек и местные доходы от туризма на 200-300 млн юаней /1 долл. США — 6,4 юаня/. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Узбекистан и Пакистан намерены сотрудничать в военной и военно-технической сферах Эксклюзив: "Саммит РК и КНДР может стать исходным пунктом распада структуры холодной войны на Корейском полуострове" -- бывший министр по делам национального объединения Республики Корея Чон Сэ Хен В. Путин и Мун Чжэ Ин позитивно оценили договоренности между Пхеньяном и Сеулом -- Кремль
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии330
В России могут ввести новый налог141
Маккейн придумал новый способ отомстить РФ123
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе405
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы110
Видео
00:46
Роскомнадзор прояснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
04:24
В РФ начали блокировать VPN-сервисы
Интернет Наука и техника
02:32
В Битцевском лесу обустроены 22 пикниковые точки
Новости Москвы
00:24
Московский зоопарк проведет тематические экскурсии
Новости Москвы Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение