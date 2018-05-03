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В Суйфэньхэ открылась ярмарка взаимной торговли жителей китайско-российского приграничья
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В Суйфэньхэ открылась ярмарка взаимной торговли жителей китайско-российского приграничья 

ИА Синьхуа 1 час назад
Харбин, 3 мая /Синьхуа/ — В городе Суйфэньхэ, самом большом КПП провинции Хэйлунцзян /Северо-Восточный Китай/ на границе с Россией, в первомайские праздники открылась ярмарка взаимной торговли жителей приграничных районов двух стран.
На ярмарке можно увидеть так много российских товаров и российских продавцов, что посетителям может показаться, будто они находятся не в Китае. Китайские торговцы тоже представили на ярмарке разнообразный товар, привлекающий внимание российских покупателей.
Состыковка строительства «Пояса и пути» и Евразийского экономического союза способствует росту культурных и торгово-экономических обменов между Китаем и Россией, благодаря этому у Суйфэньхэ, как у КПП на границе двух стран, появились новые возможности для развития.
Как стало известно, данная ярмарка будет проводиться и в дальнейшем, в праздничные дни и по субботам. Жители приграничья двух стран могут поставить свой лоток на ярмарке бесплатно. -0-
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