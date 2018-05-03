В Суйфэньхэ открылась ярмарка взаимной торговли жителей китайско-российского приграничья

Харбин , 3 мая / Синьхуа / — В городе Суйфэньхэ, самом большом КПП провинции Хэйлунцзян /Северо-Восточный Китай / на границе с Россией , в первомайские праздники открылась ярмарка взаимной торговли жителей приграничных районов двух стран.

На ярмарке можно увидеть так много российских товаров и российских продавцов, что посетителям может показаться, будто они находятся не в Китае. Китайские торговцы тоже представили на ярмарке разнообразный товар, привлекающий внимание российских покупателей.

Состыковка строительства «Пояса и пути» и Евразийского экономического союза способствует росту культурных и торгово-экономических обменов между Китаем и Россией, благодаря этому у Суйфэньхэ, как у КПП на границе двух стран, появились новые возможности для развития.

Как стало известно, данная ярмарка будет проводиться и в дальнейшем, в праздничные дни и по субботам. Жители приграничья двух стран могут поставить свой лоток на ярмарке бесплатно. -0-