Мост из России в КНДР: новые подробности

Специалисты двух государств проведут консультации по строительству автомобильного моста в июне, передает "Интерфакс"

Напомним, о планах строительства моста через реку Туманная, стало известно в конце марта. Тогда сообщалось, что моста позволит организовать прямое автомобильное сообщение между двумя странами. На сегодняшний день попасть в Северную Корею на машине можно только через Китай , а грузы доставляются по железнодорожному «Мосту Дружбы».

Проект автомобильного моста находится на ранней стадии. Сроки начала строительства не уточняются.