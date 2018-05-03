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Мост из России в КНДР: новые подробности
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Мост из России в КНДР: новые подробности 

Авторамблер 2 часа назад
Фото: Авторамблер
Замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков рассказал, что, согласно договоренности двух сторон, Северная Корея выделит трудовые ресурсы и часть строительных материалов, а Россия предоставит необходимые для строительства технику и стройматериалы.
Специалисты двух государств проведут консультации по строительству автомобильного моста в июне, передает "Интерфакс".
Напомним, о планах строительства моста через реку Туманная, стало известно в конце марта. Тогда сообщалось, что моста позволит организовать прямое автомобильное сообщение между двумя странами. На сегодняшний день попасть в Северную Корею на машине можно только через Китай, а грузы доставляются по железнодорожному «Мосту Дружбы».
Проект автомобильного моста находится на ранней стадии. Сроки начала строительства не уточняются.
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