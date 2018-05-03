Между Россией и КНДР могут построить автомобильный мост

Предположительно специалисты двух стран обсудят проект в июне 2018 года.

КНДР. О том, что в следующем месяце предполагается провести консультации специалистов двух стран по строительству автомобильного моста через реку Туманная, рассказал заместитель главы Минвостокразвития Александр Крутиков . Ранее по вопросам реализации проекта уже прошло несколько встреч между представителями РФ

По словам главы ведомства, со стороны КНДР предположительно поступят «трудовые ресурсы» и часть строительных материалов. Россия в свою очередь также предоставит стройматериалы и необходимую для строительства автомобильного моста спецтехнику.

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0 0 18.12.2017

Планируется подготовить первые расчёты для создания трансграничной инфраструктуры для рассмотрения представителями России и КНДР до проведения Восточного экономического форума. Это мероприятие пройдёт в сентябре 2018 года во Владивостоке Приморский край ). Об этом рассказал Александр Галушка , министр РФ по развитию Дальнего Востока, сопредседатель российско-северокорейской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Глава Минвостокразвития ранее в Пхеньяне обсуждал проект по строительству моста между двумя странами с заместителем премьер-министра КНДР, председателем Госплана Ро Ду Чер. Предполагается, что такой автомобильный мост сможет стать фактором развития торгово-экономических связей между государствами.

Ранее эксперты отмечали, что после введения санкций ООН торговые отношения между Россией и Северной Кореей заметно ослабли, так что необходимость строительства такого моста сейчас находится под вопросом. Однако, раз переговоры продолжаются, есть вероятность, что ситуация изменится. Напомним, сейчас из России в КНДР можно попасть либо с помощью железной дороги по «Мосту Дружбы», либо через территорию Китая

Собственные дорожные проекты с Россией реализует Китай. Речь идёт о трассе «Европа-Западный Китай», в развитие которой вложатся как компании из КНР (в их числе China National Petroleum Corporation и China Communications Construction Company), так и Автодор , а также Газпром . Соответствующий меморандум был подписан весной прошлого года.

На фото: железнодорожный мост через реку Туманная

В начале текущего года портал «Карельские Вести» сообщал о том, что в Северной Корее запускают новый автобренд. Предполагается, что под маркой Naenara наладят выпуск перелицованных версий автомобилей китайской компании FAW. Предприятие в КНДР будет выпускать легковые автомобили, небольшие грузовые машины, а также компактные и среднеразмерные автобусы.

По материалам: www.kolesa.ru