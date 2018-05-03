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Кабмин одобрил проект соглашения о сотрудничестве ЕАЭС и КНР
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Кабмин одобрил проект соглашения о сотрудничестве ЕАЭС и КНР 

Парламентская газета 30 минут назад
Фото: Парламентская газета
Правительство России одобрило проект Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и Китайской Народной Республикой, сообщается на сайте кабмина.
Соглашение определяет направления и предусматривает создание правовых рамок для дальнейшего развития сотрудничества ЕАЭС и его государств с КНР в области санитарно-фитосанитарных мер, таможенного регулирования, электронной коммерции, интеллектуальной собственности, государственных закупок, в других сферах.
Цель cоглашения — формирование договорно-правовой базы для развития торгово-экономического сотрудничества Евразийского экономического союза и КНР, повышение предсказуемости и транспарентности правового регулирования в сфере торговли, создание институтов торгового и отраслевого сотрудничества с КНР.
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