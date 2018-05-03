КНДР решила помочь мосту на границе с Россией людьми и материалами

Пхеньян выделит рабочих и материалы для строительства автомобильного моста через границу с Россией , сообщили в Минвостокразвития. «Технические специалисты России и КНДР в июне проведут консультации по строительству автомобильного моста между двумя странами. Предполагается, что КНДР выделит трудовые ресурсы и часть строительных материалов, российская сторона предоставит необходимую для строительства технику и стройматериалы», — передает РИА «Новости» сообщение ведомства. По словам замминистра по развитию Дальнего Востока Александра Крутикова, в июне планируется рассчитать все технические параметры, необходимое количество техники, материалов и определить сроки строительства.