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КНДР решила помочь мосту на границе с Россией людьми и материалами
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КНДР решила помочь мосту на границе с Россией людьми и материалами 

Деловая газета «Взгляд» 50 минут назад
Пхеньян выделит рабочих и материалы для строительства автомобильного моста через границу с Россией, сообщили в Минвостокразвития.
«Технические специалисты России и КНДР в июне проведут консультации по строительству автомобильного моста между двумя странами. Предполагается, что КНДР выделит трудовые ресурсы и часть строительных материалов, российская сторона предоставит необходимую для строительства технику и стройматериалы», — передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
По словам замминистра по развитию Дальнего Востока Александра Крутикова, в июне планируется рассчитать все технические параметры, необходимое количество техники, материалов и определить сроки строительства.
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