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Госдеп обвинил КНДР в удержании детей в лагерях для политзаключенных
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Госдеп обвинил КНДР в удержании детей в лагерях для политзаключенных 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Начальник пресс-службы американского госдепартамента Хезер Науэрт обвинила власти КНДР в нарушении прав миллионов корейцев, включая детей и членов семей политзаключенных, удерживаемых в лагерях.
По ее словам, в лагерях для политзаключенных находятся примерно 100 тыс. человек, включая детей и членов семей обвиняемых, передает ТАСС.
По утверждению представителя Госдепартамента, миллионы жителей КНДР продолжают страдать от действий «одного из самых репрессивных» правительств в мире.
«Мы по-прежнему сохраняем серьезнейшую обеспокоенность и глубокую озабоченность этими нарушениями [прав человека]», — заявила Науэрт, потребовав привлечь к ответственности виновных в этих действиях.
Она также пообещала, что США продолжат способствовать распространению в КНДР «независимой информации» для формирования у населения «более реалистичного представления о внешнем мире».
Напомним, в конце апреля президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном должна состояться через три-четыре недели. Во вторник стало известно, что южнокорейский президент Мун Чжэ Ин уговорил лидера КНДР встретиться с Трампом в ДМЗ.
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