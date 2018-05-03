Китай сократит сроки рассмотрения новых коммерческих и строительных проектов

Сроки рассмотрения новых бизнес проектов в муниципалитетах, городах субпровинциального уровня и административных центрах провинций начиная с этого года будут сокращены в среднем с более чем 20 рабочих дней до 8,5 рабочих дней, говорится в заявлении по итогам встречи.

Также в этом году в 16 пилотных регионах, в частности, в Пекине, Шанхае Тяньцзине , будут приняты меры по сокращению времени утверждения на правительственном уровне строительных проектов. Раньше на утверждение требовалось в среднем около 200 рабочих дней, планируется сократить это время до 120 рабочих дней.

Меры по сокращению сроков должны быть реализованы по всей стране к первой половине 2019 года, указано в заявлении. —0—