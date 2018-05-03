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Китай сократит сроки рассмотрения новых коммерческих и строительных проектов
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Китай сократит сроки рассмотрения новых коммерческих и строительных проектов 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 2 мая /Синьхуа/ — Китай улучшит свою бизнес среду путем сокращения примерно вдвое времени утверждения начала реализации коммерческих и строительных проектов. Об этом говорилось сегодня на заседании Госсовета КНР под председательством премьера Ли Кэцяна.
Сроки рассмотрения новых бизнес проектов в муниципалитетах, городах субпровинциального уровня и административных центрах провинций начиная с этого года будут сокращены в среднем с более чем 20 рабочих дней до 8,5 рабочих дней, говорится в заявлении по итогам встречи.
Также в этом году в 16 пилотных регионах, в частности, в Пекине, Шанхае и Тяньцзине, будут приняты меры по сокращению времени утверждения на правительственном уровне строительных проектов. Раньше на утверждение требовалось в среднем около 200 рабочих дней, планируется сократить это время до 120 рабочих дней.
Меры по сокращению сроков должны быть реализованы по всей стране к первой половине 2019 года, указано в заявлении. —0—
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