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Китай надеется, что диалог между КНДР и США пройдет благополучно и достигнет заметного прогресса — Ван И
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Китай надеется, что диалог между КНДР и США пройдет благополучно и достигнет заметного прогресса — Ван И 

ИА Синьхуа 1 час назад
Об этом заявил член Госсовета КНР, министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с членом политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, министром иностранных дел КНДР Ли Ен Хо.
Ван И от имени китайской стороны поздравил КНДР с успешным проведением межкорейской встречи лидеров и достижением важных результатов на ней. По его словам, китайская сторона положительно оценивает произошедшие в последнее время позитивные изменения в ситуации на полуострове, всеми силами поддерживает достижение денуклеаризации на полуострове, решение справедливых и рациональных озабоченностей Пхеньяна в сфере безопасности и улучшение межкорейских отношений.
"Китайская сторона готова активизировать контакты с КНДР и продолжать играть должную позитивную роль в политическом урегулировании ядерной проблемы Корейского полуострова", — заверил китайский дипломат.
Напомнив о мартовском визите председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына в Китай и исторической встрече лидеров двух государств, которая открыла новую страницу в истории отношений КНР и КНДР, Ван И отметил, что продолжение и развитие традиционных дружественных отношений является стратегическим выбором сторон. Китайская сторона намерена претворять в жизнь важные договоренности, достигнутые верховными лидерами двух стран, и придавать новый импульс двусторонним отношениям в новый период.
Ли Ен Хо, со своей стороны, подчеркнул, что председатель Ким Чен Ын дорожит традиционной дружбой между КНДР и КНР, отстаивание и развитие дружественных связей с Китаем на новом старте является неизменной позицией партии и правительства КНДР. Обратив внимание на веховое значение пекинской встречи верховных лидеров двух стран в истории двусторонних отношений, он выразил готовность прилагать совместные с китайской стороной усилия по укреплению сотрудничества, поддерживать тесные контакты по вопросам достижения денуклеаризации Корейского полуострова и создания механизма мира на полуострове. —0—
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