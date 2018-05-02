В 2017 году Гуандун, Пекин и Цзянсу заняли первые три места в Китае по уровню развития отрасли патентования

Об этом говорится в Докладе о состоянии развития патентования в Китае в 2017 году, опубликованном на днях Государственным управлением интеллектуальной собственности КНР.

В данном рейтинге последующие семь мест достались соответственно провинциям Чжэцзян, Шаньдун и Сычуань, городу Шанхай , провинциям Фуцзянь, Аньхой и Хубэй.

Пекин, Гуандун, Шанхай, Чжэцзян и Цзянсу заняли первые позиции в стране по качеству патентов, отмечается в докладе.

В докладе также перечислены проблемы, такие как однобокая погоня за количеством выданных патентов в отдельных единицах провинциального уровня, наблюдающаяся в некоторых регионах страны относительно низкая роль патентов в содействии инновациям и высококачественному развитию.

Публикация ежегодного доклада о состоянии развития патентования в Китае призвана способствовать высококачественному развитию отрасли патентования в различных районах Китая, а также росту вклада этой отрасли в социально-экономическое развитие страны. -0-