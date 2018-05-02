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Собрание по случаю 200-летия со дня рождения Маркса состоится 4 мая в Пекине, на нем Си Цзиньпин выступит с важной…
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Собрание по случаю 200-летия со дня рождения Маркса состоится 4 мая в Пекине, на нем Си Цзиньпин выступит с важной… 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 2 мая /Синьхуа/ — Торжественное собрание по случаю 200-летия со дня рождения Карла Маркса откроется в 10:00 4 мая в Доме народных собраний в Пекине. На нем будет присутствовать и выступит с важной речью генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая, председатель КНР и председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин.
Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире Центральным телевидением /CCTV/, Центральной народной радиостанцией Китая и Международным радио Китая, входящими в состав Китайской медиагруппы. Прямой эфир мероприятия будет идти на сайтах www.people.com.cn, www.xinhuanet.com, www.cctv.com, www.china.com.cn, в приложениях газеты «Жэньминь жибао», агентства Синьхуа и CCTV. -0-
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