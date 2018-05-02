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МИД: неформальная встреча Си Цзиньпина и Моди открыла новую страницу в китайско-индийских отношениях
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МИД: неформальная встреча Си Цзиньпина и Моди открыла новую страницу в китайско-индийских отношениях 

ИА Синьхуа 28 минут назад
Пекин, 2 мая /Синьхуа/ — Неформальная встреча председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди открыла новую страницу в двусторонних отношениях, оказав также позитивное влияние на региональную и мировую стабильность и развитие. Об этом заявила в среду на очередной пресс-конференции официальный представитель китайского МИДа Хуа Чуньин, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать итоги прошедшей в Ухане встречи.
27-28 апреля Си Цзиньпин и Моди в административном центре провинции Хубэй /Центральный Китай/ провели неформальную встречу.
Руководители двух стран «непринужденно и дружественно, с открытыми сердцами, пообщались друг с другом, провели всеобъемлющий обмен мнениями о международной обстановке, двусторонних отношениях и сотрудничестве двух стран в различных сферах, который привел к достижению важного взаимопонимания», рассказала Хуа Чуньин.
Как она отметила, руководители Китая и Индии обсудили общую тенденцию мирового развития и исторические условия, в которых находятся две страны, уточнили руководящие принципы развития китайско-индийских отношений и наметили планы по сотрудничеству в разных сферах между двумя странами, дав компетентным ведомствам обеих стран поручение выработать программу мероприятий по их реализации.
"Прошедшая встреча нова по форме, многозначительна и насыщена по содержанию", сказала Хуа Чуньин. «Она углубила дружбу и взаимодоверие между двумя лидерами, запустила новый формат общения между руководителями Китая и Индии, открыла новую страницу в китайско-индийских отношениях, оказав также позитивное влияние на региональную и мировую стабильность и развитие», — заявила она.
Китайская сторона готова вместе с индийскими партнерами интенсивно работать над реализацией важных договоренностей, достигнутых между двумя лидерами, рассматривая прошедшую встречу как ключ к открытию новых горизонтов во взаимовыгодном сотрудничестве двух стран в самых разных сферах, добавила дипломат. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Эксклюзив: "Саммит РК и КНДР может стать исходным пунктом распада структуры холодной войны на Корейском полуострове" -- бывший министр по делам национального объединения Республики Корея Чон Сэ Хен Неформальная встреча между Си Цзиньпином и Нарендрой Моди состоялась в г. Ухань КНР и Доминиканская Республика установили дипотношения
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