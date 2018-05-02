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Количество иностранных туристов во Вьетнаме выросло
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Количество иностранных туристов во Вьетнаме выросло 

Вьетнам сегодня 39 минут назад
Фото: Вьетнам сегодня
За первые четыре месяца 2018 года во Вьетнаме побывало на 29,5% больше иностранных туристов, чем годом ранее
Согласно данным последнего отчета Главного управления статистики, страну посетили 5,5 млн иностранцев. Резкий рост туристического потока, скорее всего, связан с началом летнего сезона и многочисленными туристическими событиями. Например, Фестивалем фейерверков в Дананге.
В частности, на 36% по сравнению с прошлым годом выросло количество азиатских туристов. Их число составило 4,16 миллиона человек.
Пальму первенства по прежнему удерживает Китай — 1,77 млн прибытий — на 39,7% больше, чем за четыре месяца прошлого года. На втором месте по количеству туристов расположилась Южная Корея с 1,17 млн человек — больше прошлогоднего результата на 67%.
Правительство Вьетнама с большими надеждами смотрит на туристический потенциал своей страны — планируется, что к 2020 году туризм будет составлять 10% ВВП. К этому времени республика планирует ежегодно привлекать до 20 миллионов иностранцев и получать с них $35 млрд дохода.
По сравнению с соседним Таиландом, конечно же, цифры более чем скромные. Уже в этом году королевство планирует привлечь 37 млн иностранных туристов. Для сравнения, планы Вьетнама на этот год — 15-17 млн иностранцев.
Тем не менее, страна упоминается в докладе Всемирной туристической организации при ООН, как вошедшая в десятку самых быстрорастущих туристических индустрий планеты. Другие страны региона в список организации не попали.
Источник: VnExpress
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