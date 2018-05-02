Источник рассказал об отказе США поддержать инициативу России и КНР по СВПД

"США выступили против предложенного Россией и Китаем заявления, и вместе с рядом европейских стран саботируют его поддержку другими государствами. У нас вызывают недоумение подобные действия американских и европейских коллег, так как наш документ основан на тексте самого СВПД и резолюции СБ ООН , за которую голосовали США", — сказал он.

По словам собеседника агентства, предложенное Москвой и Пекином заявление дает возможность государствам-участникам ДНЯО выразить свою поддержку СВПД в этот тяжелый для договоренности момент. Инициативу уже поддержал ряд стран ДНЯО.

Россия и Китай в прошлый четверг официально представили на втором подготовительном комитете по подготовке конференции ДНЯО 2020 совместную инициативу по поддержке странами-участницами Договора о нераспространении ядерного оружия соглашения по иранской ядерной программе.

В распространенном заявлении, открытом для поддержки странами ДНЯО, указывается на необходимость «для всех сторон СВПД тщательно придерживаться и полностью выполнять свои обязательства по договору», воздерживаться от действий, которые подрывают обязательства стран в рамках СВПД.