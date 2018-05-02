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Токио повторно выразил протест Сеула из-за десерта на межкорейском саммите
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Токио повторно выразил протест Сеула из-за десерта на межкорейском саммите 

Говорит Москва 1 час назад
«Мы крайне разочарованы», — отметил директор департамента Азии японского МИДа Кэндзи Канасуги.
На состоявшейся 27 апреля встрече южнокорейского президента Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына им на обед был подан десерт с изображением спорных островов Такэсима. Японское внешнеполитическое ведомство уже выражало протест перед проведением саммита, заявляя, что острова — это исконная территория Японии, и требовало исключить десерт из меню. В итоге корейским лидерам всё равно был подан манговый мусс с табличкой из белого шоколада. На ней синим цветом изображена карта единой Кореи с включёнными в её состав островами Такэсима.
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