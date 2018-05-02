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Президент Туркменистана рассказал о развитии транспортной инфраструктуры в стране
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Президент Туркменистана рассказал о развитии транспортной инфраструктуры в стране 

360tv.ru 1 час назад
Во время проведения международного форума «Великий Шелковый путь — к новым рубежам развития» президент Туркменистана заявил о важности развития транспортно сообщения. Гурбангулы Бердымухаммедов рассказал, что разветвленная инфраструктура охватит континентальную Евразию к Черное и Балтийское моря, страны Южной и Юго‐Восточной Азии, а также Ближнего Востока.
Данный проект также подразумевает перспективу подключения к транспортной инфраструктуре в южном и восточном направлениях с выходом на такие мощные экономические центры, как Китай, Индия, Пакистан, страны
Азиатско-Тихоокеанского
региона
— Гурбангулы Бердымухаммедов.
Он добавил, что Туркменистан будет выполнять роль экономического моста между европейским,
азиатско-тихоокеанским
южно-азиатским
регионами. Для этого необходимо обратить внимание на развитие сети
транспортно-логистических
центров, сообщил сайт «Мир24».
Представители итальянского бизнес‐сообщества заявили, что санкциям между странами ЕС и РФ должен прийти конец. Мероприятие состоялось в рамках традиционного культурного фестиваля «Российские вечера в Италии».
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