Президент Туркменистана рассказал о развитии транспортной инфраструктуры в стране 

Во время проведения международного форума «Великий Шелковый путь — к новым рубежам развития» президент Туркменистана заявил о важности развития транспортно сообщения. Гурбангулы Бердымухаммедов рассказал, что разветвленная инфраструктура охватит континентальную Евразию к Черное и Балтийское моря, страны Южной и Юго‐Восточной Азии, а также Ближнего Востока.
Данный проект также подразумевает перспективу подключения к транспортной инфраструктуре в южном и восточном направлениях с выходом на такие мощные экономические центры, как Китай, Индия, Пакистан, страны
Азиатско-Тихоокеанского
региона
— Гурбангулы Бердымухаммедов.
Он добавил, что Туркменистан будет выполнять роль экономического моста между европейским,
азиатско-тихоокеанским
южно-азиатским
регионами. Для этого необходимо обратить внимание на развитие сети
транспортно-логистических
центров, сообщил сайт «Мир24».