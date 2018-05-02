Президент Туркменистана рассказал о развитии транспортной инфраструктуры в стране

Во время проведения международного форума «Великий Шелковый путь — к новым рубежам развития» президент Туркменистана заявил о важности развития транспортно сообщения. Гурбангулы Бердымухаммедов рассказал, что разветвленная инфраструктура охватит континентальную Евразию к Черное и Балтийское моря, страны Южной и Юго‐Восточной Азии, а также Ближнего Востока.

Индия, Данный проект также подразумевает перспективу подключения к транспортной инфраструктуре в южном и восточном направлениях с выходом на такие мощные экономические центры, как Китай Пакистан , страны

Азиатско-Тихоокеанского

региона

— Гурбангулы Бердымухаммедов.

Он добавил, что Туркменистан будет выполнять роль экономического моста между европейским,

азиатско-тихоокеанским

южно-азиатским

регионами. Для этого необходимо обратить внимание на развитие сети

транспортно-логистических

центров, сообщил сайт «Мир24».