Китай поощряет строительство многофункциональных торговых центров в крупных городах

Пекин, 2 мая / Синьхуа / — Китай поощряет строительство многофункциональных торговых центров в крупных городах в целях стимулирования потребления в регионах.

Согласно документу, опубликованному на днях Министерством коммерции КНР, в 2018 году в крупных городах страны, где число постоянно проживающего населения превысило 10 млн человек, будут построены не менее 10 подобных центров, а в городах, где число постоянных жителей составляет 5-10 млн человек, будут построены не менее 5 подобных центров.

Названные центры не только будут вмещать супермаркеты и рестораны, но и предоставлять такие услуги, как домоводство, уход за детьми и досуг.

Как говорится в документе, нынешние сети бытового обслуживания не могут удовлетворить растущий потребительский спрос местного населения.

Минкоммерции также призывает частных инвесторов и предприятия розничной торговли участвовать в развитии универсальных торговых центров.

Потребление стало одним из основных драйверов экономического роста Китая. По официальным данным, в первом квартале с.г. вклад потребления в экономический рост страны составил 77,8 проц. -0-