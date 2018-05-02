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Китай поощряет строительство многофункциональных торговых центров в крупных городах
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Китай поощряет строительство многофункциональных торговых центров в крупных городах 

ИА Синьхуа 59 минут назад
Пекин, 2 мая /Синьхуа/ — Китай поощряет строительство многофункциональных торговых центров в крупных городах в целях стимулирования потребления в регионах.
Согласно документу, опубликованному на днях Министерством коммерции КНР, в 2018 году в крупных городах страны, где число постоянно проживающего населения превысило 10 млн человек, будут построены не менее 10 подобных центров, а в городах, где число постоянных жителей составляет 5-10 млн человек, будут построены не менее 5 подобных центров.
Названные центры не только будут вмещать супермаркеты и рестораны, но и предоставлять такие услуги, как домоводство, уход за детьми и досуг.
Как говорится в документе, нынешние сети бытового обслуживания не могут удовлетворить растущий потребительский спрос местного населения.
Минкоммерции также призывает частных инвесторов и предприятия розничной торговли участвовать в развитии универсальных торговых центров.
Потребление стало одним из основных драйверов экономического роста Китая. По официальным данным, в первом квартале с.г. вклад потребления в экономический рост страны составил 77,8 проц. -0-
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