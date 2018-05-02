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Численность вооруженных сил Афганистана сократилась за год на 12%
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Численность вооруженных сил Афганистана сократилась за год на 12% 

РИА Новости 1 час назад
ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Численность Национальных вооруженных сил Афганистана (ANDSF) за год сократилась на 12 процентов на фоне захвата радикальным движением «Талибан»* новых округов страны, свидетельствует отчет американского специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR).
"Американские ВС в Афганистане доложили, что текущая штатная численность ANDSF на январь 2018 года составляла 296409 человек. Эти цифры свидетельствуют о резком снижении численности вооруженных сил по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, в целом это сокращение на 35999 человек", — говорится в отчете.
В документе также отмечается, что в настоящий момент 14,5% округов страны находятся под контролем талибов, это рекордный процент в истории отчетности SIGAR, которая ведется с 2016 года.
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