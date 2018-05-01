В Китае заработает самая протяженная скоростная железная дорога в холодном северо-восточном регионе

Харбин , 1 мая / Синьхуа / — В Китае ожидается начало работы самой протяженной скоростной железной дороги в северо-восточном регионе.

Данная 343-километровая железнодорожная ветка соединит город Харбин, являющийся административным центром провинции Хэйлунцзян /Северо-Восточный Китай/, с расположенным на территории той же провинции городом Цзямусы. Эта железная дорога с сегодняшнего дня начала проходить испытания.

Железная дорога спроектирована для пассажирских и грузовых перевозок со скоростью 200 км в час. Она сократит время в пути между Харбином и Цзямусы с примерно 360 минут до 110 минут.

Запуск дороги в пилотном режиме запланирован на июль, полномасштабное начало работы состоится еще через месяц. —0—