Ещё
В Китае заработает самая протяженная скоростная железная дорога в холодном северо-восточном регионе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Китае заработает самая протяженная скоростная железная дорога в холодном северо-восточном регионе 

ИА Синьхуа 48 минут назад
Харбин, 1 мая /Синьхуа/ — В Китае ожидается начало работы самой протяженной скоростной железной дороги в северо-восточном регионе.
Данная 343-километровая железнодорожная ветка соединит город Харбин, являющийся административным центром провинции Хэйлунцзян /Северо-Восточный Китай/, с расположенным на территории той же провинции городом Цзямусы. Эта железная дорога с сегодняшнего дня начала проходить испытания.
Железная дорога спроектирована для пассажирских и грузовых перевозок со скоростью 200 км в час. Она сократит время в пути между Харбином и Цзямусы с примерно 360 минут до 110 минут.
Запуск дороги в пилотном режиме запланирован на июль, полномасштабное начало работы состоится еще через месяц. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
РК и КНДР подтвердили общую цель -- обеспечить полную денуклеаризацию полуострова В Ташкенте обсудили вопросы китайско-узбекского взаимодействия в рамках ШОС Китай выразил недовольство в связи с вмешательством США в свои внутренние дела
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НАТО стягивает истребители над Черным морем496
Виторган увез дочь из России148
В Москве ожидается рекордная жара
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили210
США смогли добиться уступок от Ким Чен Ына260
Видео
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
03:04
Джигарханян вернулся домой
Шоу-бизнес
00:25
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили
Шоу-бизнес
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:48
Aвичи скончался от массивной кровопотери
Шоу-бизнес Происшествия
00:24
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе
Украина В мире
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
00:34
Морпехи США получат российские Ми-17 и Ми-24
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение