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Дипломатические представители аккредитованных в КНР дипведомств 14 стран совершили ознакомительную поездку в Гуанси-Чжуанский АР
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Дипломатические представители аккредитованных в КНР дипведомств 14 стран совершили ознакомительную поездку в Гуанси-Чжуанский АР 

ИА Синьхуа 1 час назад
Наньнин, 1 мая /Синьхуа/ — Дипломатические представители аккредитованных в Китае дипведомств 14 стран, включая Вьетнам, Камерун, Мальдивы и Великобританию, собрались на днях в административном центре Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/ городе Наньнин с целью совершить ознакомительную поездку, содержание которой касается строительства «Пояса и пути», а также внешней открытости регионов компактного проживания национальных меньшинств в Китае.
Цель мероприятия — показать не только колоссальные достижения Гуанси-Чжуанского автономного района за 60 лет со дня основания, но и перспективы его развития, углубляя степень знакомства диппредставителей разных стран с социально-экономической ситуацией АР.
Члены дипломатической миссии приняли участие в брифинге по строительству «Пояса и пути», осмотрели китайско-малазийский индустриальный парк в г. Циньчжоу и местную базу по производству автомобилей.
Гуанси-Чжуанский автономный район расположен на юге Китая и граничит с Вьетнамом, являясь важным окном открытости Китая для Юго-Восточной Азии. За последние годы Гуанси активно развертывает международное сотрудничество, принимает активное участие в строительстве «Пояса и пути», непрерывно поднимает уровень внешней открытости. -0-
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