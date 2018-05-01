Гуанси вводит запрет на рыбную ловлю

Наньнин, 1 мая / Синьхуа / — Гуанси-Чжуанский автономный район /Южный Китай/ готовится к ежегодному запрету на ловлю рыбы, который вступит в силу во вторник, заявили местные власти.

По сообщению местного управления по делам рыболовства, уже составлен список рыболовецких судов, на которые распространяется запрет, увеличено число морских патрулей и усилен надзор на лодочных станциях.

С 1995 года Китай вводит ежегодный запрет на рыбный промысел в целях защиты экосистемы и биологического разнообразия океана от чрезмерного отлова рыбы.

Во время действия запрета вылов рыбы будет разрешен в целях научного исследования одомашнивания и разведения.

В отличие от морского запрета, который обычно стартует 1 мая, запрет на рыболовство на реках начинается 1 марта. Местные власти могут продлить действие запрета в зависимости от нужд.

С 2017 года Китай продлил действие морского запрета на один дополнительный месяц. В феврале с.г. Китай объявил о начале введения ежегодного трехмесячного /с 1 апреля по 30 июня/ запрета на рыбную ловлю в реке Хуанхэ. -0-