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Гуанси вводит запрет на рыбную ловлю
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Гуанси вводит запрет на рыбную ловлю 

ИА Синьхуа 42 минуты назад
Наньнин, 1 мая /Синьхуа/ — Гуанси-Чжуанский автономный район /Южный Китай/ готовится к ежегодному запрету на ловлю рыбы, который вступит в силу во вторник, заявили местные власти.
По сообщению местного управления по делам рыболовства, уже составлен список рыболовецких судов, на которые распространяется запрет, увеличено число морских патрулей и усилен надзор на лодочных станциях.
С 1995 года Китай вводит ежегодный запрет на рыбный промысел в целях защиты экосистемы и биологического разнообразия океана от чрезмерного отлова рыбы.
Во время действия запрета вылов рыбы будет разрешен в целях научного исследования одомашнивания и разведения.
В отличие от морского запрета, который обычно стартует 1 мая, запрет на рыболовство на реках начинается 1 марта. Местные власти могут продлить действие запрета в зависимости от нужд.
С 2017 года Китай продлил действие морского запрета на один дополнительный месяц. В феврале с.г. Китай объявил о начале введения ежегодного трехмесячного /с 1 апреля по 30 июня/ запрета на рыбную ловлю в реке Хуанхэ. -0-
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