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В Японии назвали главную цель трехстороннего саммита с КНР и Южной Кореей
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В Японии назвали главную цель трехстороннего саммита с КНР и Южной Кореей 

РИА Новости 53 минуты назад
ТОКИО, 1 мая — РИА Новости. Главной целью предстоящего 9 мая в Токио трехстороннего саммита между Японией, Китаем и Южной Кореей станет взаимодействие этих стран для укрепления диалога и сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявили во вторник в МИД Японии.
"Главная цель этой встречи состоит в дальнейшем укреплении диалога и сотрудничества в широкой сфере областей под руководством трех лидеров Японии, Китая и Республики Корея, которые несут ответственность за стабильность и процветание в АТР", — говорится в сообщении, распространенном во вторник японским МИД.
В нем также отмечается, что «лидеры трех стран проведут дискуссии для укрепления культурных и людских обменов, с учетом Олимпийских и Паралимпийских игр, проводимых этими странами» (Пхенчхан 2018, Токио 2020 и Пекин 2022). Диалог, говорится далее, также будет касаться вопросов окружающей среды, сокращения рисков стихийных бедствий.
"Кроме того, лидеры (Японии, Китая и Южной Кореи) обсудят региональные и международные проблемы, в том числе Северной Кореи и содействия свободной торговле", — отмечает МИД Японии.
Как сообщила ранее южнокорейская администрация, премьер Японии Синдзо Абэ, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин обсудят, в частности, итоги межкорейского саммита в Пханмунджоме.
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