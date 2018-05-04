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Китай призвал Японию и Южную Корею противостоять торговому протекционизму
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Китай призвал Японию и Южную Корею противостоять торговому протекционизму 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПЕКИН, 5 мая — РИА Новости. Китай, Япония и Южная Корея должны противостоять торговому протекционизму и продвигать переговоры по Региональному всестороннему экономическому партнерству (РВЭП, RCEP), заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел КНР Кун Сюанью в преддверии саммита лидеров трех стран.
Седьмая встреча лидеров Китая, Японии и Южной Кореи состоится 9 мая в Токио. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, премьер-министр Японии Сидзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэн Ин примут участие в саммите.
"Стороны должны продвигать создание трехсторонней зоны свободной торговли, продвигать переговоры по RCEP, содействовать строительству экономического сообщества в Восточной Азии, а также противостоять торговому протекционизму и способствовать экономической интеграции в регионе", — заявил на брифинге Кун Сюанью.
Он добавил, что китайская сторона рассчитывает на то, что руководители трех стран обменяются мнениями относительно будущего трехстороннего сотрудничества, а также по ситуации в мире и регионе.
Ранее МИД Японии сообщил, что главной целью предстоящего 9 мая в Токио трехстороннего саммита станет взаимодействие этих стран для укрепления диалога и сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Официальный Сеул в свою очередь сообщал, что лидеры в ходе встречи обсудят, в частности, итоги межкорейского саммита в Пханмунджоме и ситуацию в регионе и мире в целом.
На полях саммита состоится первый за шесть с половиной лет визит президента Южной Кореи в Японию, а также первый за восемь лет официальный визит премьера Китая в Японию.
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