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Новая Зеландия обнародовала доклад о возможностях «Пояса и пути»
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Новая Зеландия обнародовала доклад о возможностях «Пояса и пути» 

ИА Синьхуа 34 минуты назад
Окленд, 1 мая /Синьхуа/ — Совет Китай-Новая Зеландия во вторник опубликовал доклад о возможностях Новой Зеландии в рамках предложенной Китаем инициативы «Пояс и путь».
Доклад, призванный стать первым шагом в содействии участию Новой Зеландии в этой инициативе, показывает, что у Новой Зеландии есть возможности укрепить существующие связи не только с Китаем, но и с другими странами вдоль маршрутов «Пояса и пути».
"Не участвовать — это не только упущенная возможность, это означает, что другим странам также доступны возможности изучить и использовать преимущества. Другие страны воспользуются этими возможностями, и если Новая Зеландия не будет участвовать, она подорвет свою выгодную позицию на китайском рынке", — говорится в докладе.
"У Новой Зеландии есть ряд сравнительных преимуществ, которые дают нам возможность предоставить Китаю значимое и взаимовыгодное предложение", — заявил Дон Маккиннон, председатель финансируемого правительством Совета Китай-Новая Зеландия, который был создан в 2012 году.
По его словам, доклад направлен на предоставление «нового, инновационного и практического подхода» к перспективам сотрудничества в рамках инициативы, в частности в области создания более тесной взаимосвязи между Новой Зеландией, Китаем и другими участниками «Пояса и пути». —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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