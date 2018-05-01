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В Китае объявили войну свинке Пеппе
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В Китае объявили войну свинке Пеппе 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Мультфильм, который стал очень популярен среди китайской молодежи, пытаются запретить.
Популярный детский мультфильм «Свинка Пеппа» (Peppa Pig) может быть запрещен в Китае. Как сообщает BBC, все упоминания о мультике по тегу #PeppaPig стали удаляться с одной из самых посещаемых китайских социальных медиа-платформ, после чего записи серий пропали с популярного видео-сайта Douyin.
Государственные СМИ Китая заявляют, что «Свинка Пеппа» попала в список запрещенного контента.
Мультфильм про семью свиней чрезвычайно популярен в этой стране, и, несмотря на то, что он ориентирован на дошкольную аудиторию, последнее время он обрел почитателей и среди молодежи. Персонажей стали использовать в мемах, в том числе нецензурного содержания.
В итоге, судя по всему, власти Китая решили ограничить вирусное влияние мультика на население страны.
Гонконгская газета South China Morning Post отмечает, что в последнее время безумие дошло до того, что пользователи платили сотни юаней за такие товары, как фарфоровые чаши «в античном стиле» с символикой Peppa Pig.
Китайское мобильное приложение Suishoupai даже запустил своего персонажа «маленькую свинью Додо», которая была одобрена государством. Теперь Пекин, отмечают СМИ, будет пытаться заменить Пеппу на Додо.
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