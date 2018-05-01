В Китае объявили войну свинке Пеппе

Мультфильм, который стал очень популярен среди китайской молодежи, пытаются запретить.

Популярный детский мультфильм «Свинка Пеппа» (Peppa Pig) может быть запрещен в Китае . Как сообщает BBC, все упоминания о мультике по тегу #PeppaPig стали удаляться с одной из самых посещаемых китайских социальных медиа-платформ, после чего записи серий пропали с популярного видео-сайта Douyin.

Государственные СМИ Китая заявляют, что «Свинка Пеппа» попала в список запрещенного контента.

Мультфильм про семью свиней чрезвычайно популярен в этой стране, и, несмотря на то, что он ориентирован на дошкольную аудиторию, последнее время он обрел почитателей и среди молодежи. Персонажей стали использовать в мемах, в том числе нецензурного содержания.

В итоге, судя по всему, власти Китая решили ограничить вирусное влияние мультика на население страны.

Гонконгская газета South China Morning Post отмечает, что в последнее время безумие дошло до того, что пользователи платили сотни юаней за такие товары, как фарфоровые чаши «в античном стиле» с символикой Peppa Pig.

Китайское мобильное приложение Suishoupai даже запустил своего персонажа «маленькую свинью Додо», которая была одобрена государством. Теперь Пекин, отмечают СМИ, будет пытаться заменить Пеппу на Додо.