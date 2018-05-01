Ещё
Ян Цзечи встретился с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом аль  Нахайяном
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ян Цзечи встретился с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом аль  Нахайяном 

ИА Синьхуа 1 час назад
Абу-Даби, 1 мая /Синьхуа/ — Спецпредставитель председателя КНР Си Цзиньпина, член Политбюро ЦК КПК, начальник канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи встретился в понедельник с наследным принцем эмирата Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном.
Ян Цзечи отметил, что китайская сторона придает большое значение отношениям с ОАЭ, неизменно рассматривает их как приоритет в своей внешней политике на Среднем Востоке. В настоящее время двусторонние отношения успешно развиваются, политическое взаимодоверие углубляется, сотрудничество приносит очевидные результаты, добавил он. По словам спецпредставителя председателя КНР, китайская сторона готова укрепить деловое сотрудничество с ОАЭ, активизировать гуманитарные обмены, повысить уровень двустороннего стратегического партнерства, содействовать дальнейшему развитию отношений между двумя странами в новую эпоху.
Ян Цзечи также сказал, что китайская сторона готова состыковать свою инициативу «Пояс и путь» со стратегией развития ОАЭ. Он заверил, что, благодаря заботе и усилиям руководителей двух стран, сотрудничество между КНР и ОАЭ непременно укрепится в процессе совместного развития «Пояса и пути» и принесет пользу народам обеих стран и всего региона.
Шейх Мухаммед бен Заид аль Нахайян заявил, что ОАЭ восхищаются успехами Китая в развитии, дорожат особой дружбой с КНР. Он подчеркнул, что ОАЭ готовы интенсифицировать контакты с китайской стороной, претворить в жизнь договоренности, достигнутые руководителями двух стран, углубить всеобъемлющее сотрудничество и содействовать выведению двусторонних отношений на более высокий уровень. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
МИД КНР: Китай приветствует совместную декларацию КНДР и РК Руководители Китая и Индии по итогам неформальной встречи достигли договоренностей по широким аспектам вопросов Си Цзиньпин и Нарендра Моди обсудили двусторонние отношения во время прогулки по берегу озера Дунху в Ухане
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп попросил у Меркель совета по Путину
Назван главный враг США118
Ученые рассказали о перевороте магнитных полюсов Земли11
США открестились от ракетных ударов по Сирии27
На Украине разлили 40 тонн чугуна13
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
00:28
В ДНР прокомментировали новую операцию Киева
В мире
05:35
100 млн Задорнова достались его бывшей жене
Шоу-бизнес Другое
00:17
Макрон прокомментировал переговоры с Путиным
Европа Ближний Восток
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия Общество
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
00:57
Николаев обрушился с критикой на «народ»
Шоу-бизнес
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
02:42
Макрон рассказал Путину о поездке в США
В мире Европа
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение