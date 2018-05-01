Ян Цзечи встретился с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном

Ян Цзечи отметил, что китайская сторона придает большое значение отношениям с ОАЭ , неизменно рассматривает их как приоритет в своей внешней политике на Среднем Востоке. В настоящее время двусторонние отношения успешно развиваются, политическое взаимодоверие углубляется, сотрудничество приносит очевидные результаты, добавил он. По словам спецпредставителя председателя КНР, китайская сторона готова укрепить деловое сотрудничество с ОАЭ, активизировать гуманитарные обмены, повысить уровень двустороннего стратегического партнерства, содействовать дальнейшему развитию отношений между двумя странами в новую эпоху.

Ян Цзечи также сказал, что китайская сторона готова состыковать свою инициативу «Пояс и путь» со стратегией развития ОАЭ. Он заверил, что, благодаря заботе и усилиям руководителей двух стран, сотрудничество между КНР и ОАЭ непременно укрепится в процессе совместного развития «Пояса и пути» и принесет пользу народам обеих стран и всего региона.

Шейх Мухаммед бен Заид аль Нахайян заявил, что ОАЭ восхищаются успехами Китая в развитии, дорожат особой дружбой с КНР. Он подчеркнул, что ОАЭ готовы интенсифицировать контакты с китайской стороной, претворить в жизнь договоренности, достигнутые руководителями двух стран, углубить всеобъемлющее сотрудничество и содействовать выведению двусторонних отношений на более высокий уровень. —0—