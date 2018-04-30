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В континентальном Китае функционируют 38 ядерных энергетических установок
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В континентальном Китае функционируют 38 ядерных энергетических установок 

ИА Синьхуа 51 минуту назад
Пекин, 30 апреля /Синьхуа/ — В континентальном Китае на сегодняшний день функционируют 38 ядерных энергетических установок с общей установленной мощностью 36,93 млн кВт. Об этом сообщила Ядерно-энергетическая ассоциация Китая /CNEA/.
Большая часть ядерных энергетических установок расположена в прибрежных провинциях на юго-востоке Китая. Как показывают данные статистики ассоциации, в этих районах выработка атомной электроэнергии составляет около 15-25 проц от общего показателя.
Китай нацелен на повышение к 2020 году имеющихся мощностей работающих и строящихся ядерных энергетических установок до 88 млн кВт. —0—
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