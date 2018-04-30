В китайском городе Чжанцзякоу состоялся «Забег к 2022 году»

Чжанцзякоу /пров. Хэбэй/, 30 апреля / Синьхуа / — Китайские и иностранные любители спорта в понедельник в городе Чжанцзякоу провинции Хэбэй на севере Китая приняли участие в полумарафоне и мини-марафоне в рамках «Забега к 2022 году». Напомним, что через четыре года Чжанцзякоу вместе с Пекином станет хозяином 24-й Белой Олимпиады.

Чжанцзякоу /пров. Хэбэй/, 30 апреля /Синьхуа/ — Китайские и иностранные любители спорта в понедельник в городе Чжанцзякоу провинции Хэбэй на севере Китая приняли участие в полумарафоне и мини-марафоне в рамках «Забега к 2022 году». Напомним, что через четыре года Чжанцзякоу вместе с Пекином станет хозяином 24-й Белой Олимпиады.

Чжанцзякоу /пров. Хэбэй/, 30 апреля /Синьхуа/ — Китайские и иностранные любители спорта в понедельник в городе Чжанцзякоу провинции Хэбэй на севере Китая приняли участие в полумарафоне и мини-марафоне в рамках «Забега к 2022 году». Напомним, что через четыре года Чжанцзякоу вместе с Пекином станет хозяином 24-й Белой Олимпиады.