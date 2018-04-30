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В китайском городе Чжанцзякоу состоялся «Забег к 2022 году»
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В китайском городе Чжанцзякоу состоялся «Забег к 2022 году» 

ИА Синьхуа 38 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Чжанцзякоу /пров. Хэбэй/, 30 апреля /Синьхуа/ — Китайские и иностранные любители спорта в понедельник в городе Чжанцзякоу провинции Хэбэй на севере Китая приняли участие в полумарафоне и мини-марафоне в рамках «Забега к 2022 году». Напомним, что через четыре года Чжанцзякоу вместе с Пекином станет хозяином 24-й Белой Олимпиады.
Чжанцзякоу /пров. Хэбэй/, 30 апреля /Синьхуа/ — Китайские и иностранные любители спорта в понедельник в городе Чжанцзякоу провинции Хэбэй на севере Китая приняли участие в полумарафоне и мини-марафоне в рамках «Забега к 2022 году». Напомним, что через четыре года Чжанцзякоу вместе с Пекином станет хозяином 24-й Белой Олимпиады.
Чжанцзякоу /пров. Хэбэй/, 30 апреля /Синьхуа/ — Китайские и иностранные любители спорта в понедельник в городе Чжанцзякоу провинции Хэбэй на севере Китая приняли участие в полумарафоне и мини-марафоне в рамках «Забега к 2022 году». Напомним, что через четыре года Чжанцзякоу вместе с Пекином станет хозяином 24-й Белой Олимпиады.
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