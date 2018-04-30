Южная Корея готовится обсудить с КНДР детали открытия офиса по связям 

СЕУЛ, 30 апреля. /ТАСС/. Республика Корея рассматривает возможность проведения с КНДР переговоров на высоком уровне для обсуждения деталей открытия офиса по связям между двумя государствами. Об этом сообщил в понедельник на брифинге в Сеуле представитель южнокорейского министерства объединения.
"С целью выполнения положений Пханмунджомской декларации правительство рассматривает возможность начала диалога, включая переговоры на высоком уровне, в ближайшее время", — сообщил чиновник.
Договоренность о создании совместного пункта двусторонней связи и обменов в приграничном Кэсоне была зафиксирована в совместной декларации, подписанной лидерами двух стран в ходе саммита в пограничном Пханмунджоме 27 апреля.