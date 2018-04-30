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Южная Корея демонтирует громкоговорители для пропаганды против КНДР
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Южная Корея демонтирует громкоговорители для пропаганды против КНДР 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
ТОКИО, 30 апр — РИА Новости. Южная Корея уберет с 1 мая размещенные в демилитаризованной зоне громкоговорители, которые использовались прежде для ведения «психологической войны» против КНДР, сообщило в понедельник южнокорейское министерство обороны.
Договоренность о ликвидации громкоговорителей была достигнута на саммите КНДР и Южной Кореи 27 апреля в приграничном пункте Пханмунджом.
"Наши вооруженные силы в рамках мер, предусмотренных в Пханмунджомской декларации, в качестве первой меры с 1 мая начнут демонтировать батареи громкоговорителей, установленных у военно-демаркационной линии для вещания на Север", — приводит местное агентство Рёнхап заявление военного ведомства.
На официальном сайте министерства сообщения об этом пока не было размещено.
Военное ведомство Южной Кореи подчеркивает, что выполнять договоренности Юга и Севера оно будет при сохранении «надежной боеготовности» вооруженных сил Республики Корея.
Сеул с помощью 34 батарей из громкоговорителей в 2016 году после некоторого перерыва вел трансляцию антипхеньянских пропагандистских передач примерно в десяти точках вдоль разграничительной линии между Южной Кореей и КНДР. В свою очередь Пхеньян тогда также включил свои громкоговорители, чтобы заглушить южнокорейскую пропаганду. Как сообщалось ранее, вещание с Севера также велось из десяти точек.
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