Южная Корея демонтирует громкоговорители для пропаганды против КНДР

ТОКИО, 30 апр — РИА Новости Южная Корея уберет с 1 мая размещенные в демилитаризованной зоне громкоговорители, которые использовались прежде для ведения «психологической войны» против КНДР, сообщило в понедельник южнокорейское министерство обороны.

Договоренность о ликвидации громкоговорителей была достигнута на саммите КНДР и Южной Кореи 27 апреля в приграничном пункте Пханмунджом.

"Наши вооруженные силы в рамках мер, предусмотренных в Пханмунджомской декларации, в качестве первой меры с 1 мая начнут демонтировать батареи громкоговорителей, установленных у военно-демаркационной линии для вещания на Север", — приводит местное агентство Рёнхап заявление военного ведомства

На официальном сайте министерства сообщения об этом пока не было размещено.

Военное ведомство Южной Кореи подчеркивает, что выполнять договоренности Юга и Севера оно будет при сохранении «надежной боеготовности» вооруженных сил Республики Корея.