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Срочно: КНДР переведет часы в стране
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Срочно: КНДР переведет часы в стране
ИА Синьхуа
1 час назад
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Пхеньян
, 30 апреля /
Синьхуа
/ — Президиум Верховного народного
собрания
КНДР
принял в понедельник указ «О перемене пхеньянского
времени». Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство
Кореи
/ЦТАК/. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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