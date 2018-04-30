Срочно: КНДР переведет часы в стране

ИА Синьхуа: последние новости

Эксклюзив: "Саммит РК и КНДР может стать исходным пунктом распада структуры холодной войны на Корейском полуострове" -- бывший министр по делам национального объединения Республики Корея Чон Сэ Хен

Китай выразил недовольство в связи с вмешательством США в свои внутренние дела

Неформальная встреча между Си Цзиньпином и Нарендрой Моди состоялась в г. Ухань / 2/