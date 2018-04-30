В 2017 году в Китае впервые не было зарегистрировано местных случаев малярии

Пекин, 30 апреля / Синьхуа / — В результате многих лет напряженной работы в Китае в 2017 году впервые не было зарегистрировано местных случаев заражения малярией через укусы комаров. Об этом сообщили на очередной пресс-конференции Государственного комитета по делам здравоохранения КНР.

По словам начальника управления по контролю и предотвращению заболеваний при данном комитете Мао Цюньаня, уровень заболеваемости малярией в 95 проц. районов и уездов по всей стране в 2010 году снизился ниже отметки 1/10 тыс. человек. В 2017 году в стране было зарегистрировано в общей сложности 2672 случая, когда заражение малярией произошло за границей, а также зафиксировано 3 случая при переливании крови.

В начале 70-х годов 20-го века в Китае ежегодно регистрировалось более чем 24 млн случаев малярии.