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В 2017 году в Китае впервые не было зарегистрировано местных случаев малярии
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В 2017 году в Китае впервые не было зарегистрировано местных случаев малярии 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 30 апреля /Синьхуа/ — В результате многих лет напряженной работы в Китае в 2017 году впервые не было зарегистрировано местных случаев заражения малярией через укусы комаров. Об этом сообщили на очередной пресс-конференции Государственного комитета по делам здравоохранения КНР.
По словам начальника управления по контролю и предотвращению заболеваний при данном комитете Мао Цюньаня, уровень заболеваемости малярией в 95 проц. районов и уездов по всей стране в 2010 году снизился ниже отметки 1/10 тыс. человек. В 2017 году в стране было зарегистрировано в общей сложности 2672 случая, когда заражение малярией произошло за границей, а также зафиксировано 3 случая при переливании крови.
В начале 70-х годов 20-го века в Китае ежегодно регистрировалось более чем 24 млн случаев малярии.
Мао Цюньань отметил, что в текущем году Китай будет тщательно осуществлять профилактику и контроль над малярией в регионах, сосредоточится на предотвращении ввоза заболевания из-за рубежа, а также будет стремиться к достижению цели по ликвидации малярии в стране к 2020 году. -0-
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