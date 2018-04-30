Развлечения на любой вкус в праздничные дни 

Пекин, 29 апреля /Синьхуа/ — Сегодня в Китае начались каникулы по случаю Дня труда, во время которых каждый житель Поднебесной сможет найти развлечения на свой вкус. Фотографии Синьхуа
Пекин, 29 апреля /Синьхуа/ — Сегодня в Китае начались каникулы по случаю Дня труда, во время которых каждый житель Поднебесной сможет найти развлечения на свой вкус. Фотографии Синьхуа
Пекин, 29 апреля /Синьхуа/ — Сегодня в Китае начались каникулы по случаю Дня труда, во время которых каждый житель Поднебесной сможет найти развлечения на свой вкус. Фотографии Синьхуа
Пекин, 29 апреля /Синьхуа/ — Сегодня в Китае начались каникулы по случаю Дня труда, во время которых каждый житель Поднебесной сможет найти развлечения на свой вкус. Фотографии Синьхуа
Пекин, 29 апреля /Синьхуа/ — Сегодня в Китае начались каникулы по случаю Дня труда, во время которых каждый житель Поднебесной сможет найти развлечения на свой вкус. Фотографии Синьхуа
Пекин, 29 апреля /Синьхуа/ — Сегодня в Китае начались каникулы по случаю Дня труда, во время которых каждый житель Поднебесной сможет найти развлечения на свой вкус. Фотографии Синьхуа
Пекин, 29 апреля /Синьхуа/ — Сегодня в Китае начались каникулы по случаю Дня труда, во время которых каждый житель Поднебесной сможет найти развлечения на свой вкус. Фотографии Синьхуа
Пекин, 29 апреля /Синьхуа/ — Сегодня в Китае начались каникулы по случаю Дня труда, во время которых каждый житель Поднебесной сможет найти развлечения на свой вкус. Фотографии Синьхуа
Пекин, 29 апреля /Синьхуа/ — Сегодня в Китае начались каникулы по случаю Дня труда, во время которых каждый житель Поднебесной сможет найти развлечения на свой вкус. Фотографии Синьхуа
Пекин, 29 апреля /Синьхуа/ — Сегодня в Китае начались каникулы по случаю Дня труда, во время которых каждый житель Поднебесной сможет найти развлечения на свой вкус. Фотографии Синьхуа
Пекин, 29 апреля /Синьхуа/ — Сегодня в Китае начались каникулы по случаю Дня труда, во время которых каждый житель Поднебесной сможет найти развлечения на свой вкус. Фотографии Синьхуа
Пекин, 29 апреля /Синьхуа/ — Сегодня в Китае начались каникулы по случаю Дня труда, во время которых каждый житель Поднебесной сможет найти развлечения на свой вкус. Фотографии Синьхуа
Пекин, 29 апреля /Синьхуа/ — Сегодня в Китае начались каникулы по случаю Дня труда, во время которых каждый житель Поднебесной сможет найти развлечения на свой вкус. Фотографии Синьхуа
Пекин, 29 апреля /Синьхуа/ — Сегодня в Китае начались каникулы по случаю Дня труда, во время которых каждый житель Поднебесной сможет найти развлечения на свой вкус. Фотографии Синьхуа
Пекин, 29 апреля /Синьхуа/ — Сегодня в Китае начались каникулы по случаю Дня труда, во время которых каждый житель Поднебесной сможет найти развлечения на свой вкус. Фотографии Синьхуа
Пекин, 29 апреля /Синьхуа/ — Сегодня в Китае начались каникулы по случаю Дня труда, во время которых каждый житель Поднебесной сможет найти развлечения на свой вкус. Фотографии Синьхуа