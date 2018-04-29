Спецслужбы США собрались усилить слежку за военными объектами КНДР

Национальное агентство геопространственной разведки США обратилось к частным компаниям с просьбой помочь в слежке за военными объектами на северокорейской территории, сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с условиями контрактов.

В частности, американская разведка призвала предоставить ей спутниковые снимки, данные с удаленных датчиков и другую доступную информацию о военных объектах КНДР , сообщает RT.

Частные фирмы должны будут предоставлять подобные сведения властям страны с конца мая и до конца 2018 года.

CNN уточняет, что вести на разведку из космоса за Северной Кореей не всегда получается из-за сильной облачности на территории страны, поэтому спецслужба и надеется получить более детальную картину благодаря данным с приборов для удаленного наблюдения и систем подземных датчиков.

В пятницу лидеры Южной и Северной Кореи впервые встретились, пообещав добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова. Также утверждалось, что они задумались об объединении двух стран.