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Спецслужбы США собрались усилить слежку за военными объектами КНДР
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Спецслужбы США собрались усилить слежку за военными объектами КНДР 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Национальное агентство геопространственной разведки США обратилось к частным компаниям с просьбой помочь в слежке за военными объектами на северокорейской территории, сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с условиями контрактов.
В частности, американская разведка призвала предоставить ей спутниковые снимки, данные с удаленных датчиков и другую доступную информацию о военных объектах КНДР, сообщает RT.
Частные фирмы должны будут предоставлять подобные сведения властям страны с конца мая и до конца 2018 года.
CNN уточняет, что вести на разведку из космоса за Северной Кореей не всегда получается из-за сильной облачности на территории страны, поэтому спецслужба и надеется получить более детальную картину благодаря данным с приборов для удаленного наблюдения и систем подземных датчиков.
В пятницу лидеры Южной и Северной Кореи впервые встретились, пообещав добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова. Также утверждалось, что они задумались об объединении двух стран.
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