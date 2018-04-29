CNN: спецслужбы США запросили у частных компаний информацию о военных объектах КНДР

ТАСС , 29 апреля. Национальное агентство геопространственной разведки США направило запрос частным компаниям с просьбой предоставлять информацию о военных объектах КНДР до конца следующего года. Об этом сообщил глава агентства Роберт Кардилло, его слова приводит в воскресенье телеканал CNN

По его данным, речь идет, прежде всего, о спутниковых снимках. Как отметил глава разведывательной службы, «наблюдение за территорией КНДР, как правило, затруднено из-за сильной облачности». Частные компании могут предоставить агентству свои снимки, сделанные с использованием специальных сенсоров, а также данные с удаленных датчиков, позволяющих следить за подземными толчками на территории КНДР.

По словам Кардилло, компании будут предоставлять информацию о военных объектах, начиная с мая и до конца следующего года.