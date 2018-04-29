Япония планирует содействовать участию своих компаний в СПГ-проектах России

САБЕТТА / Ямало-Ненецкий автономный округ /, 29 апреля. / ТАСС /. Японское правительство планирует оказывать содействие участию японских компаний в СПГ-проектах (по производству сжиженного природного газа) на территории России . Об этом журналистам сообщил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко во время визита на «Ямал СПГ».

"Если будет доказана экономичность проекта, если японские компании примут решение об участии в этом проекте, а я в этом уверен, японское правительство будет содействовать этому проекту. В частности, японские инжиниринговые компании проявляют большой интерес", — сказал он, говоря о возможности участия японских компаний в проекте «Арктик СПГ-2».

"Я надеюсь, что в новых российских проектах, например, «Арктик СПГ-2», будут использоваться как японские технологии, так и средства. Я лично очень горд, что я первым из японских министров сумел вступить на эту землю (полуострова Ямал — прим. ТАСС)", — добавил министр.

Он также рассказал, что он очень счастлив, что его визит состоялся в конце апреля, а не в январе, как изначально планировалось. Министр пожаловался на сильный мороз в конце апреля.