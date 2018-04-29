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Япония планирует содействовать участию своих компаний в СПГ-проектах России
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Япония планирует содействовать участию своих компаний в СПГ-проектах России 

ТАСС 1 час назад
САБЕТТА /Ямало-Ненецкий автономный округ/, 29 апреля. /ТАСС/. Японское правительство планирует оказывать содействие участию японских компаний в СПГ-проектах (по производству сжиженного природного газа) на территории России. Об этом журналистам сообщил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко во время визита на «Ямал СПГ».
"Если будет доказана экономичность проекта, если японские компании примут решение об участии в этом проекте, а я в этом уверен, японское правительство будет содействовать этому проекту. В частности, японские инжиниринговые компании проявляют большой интерес", — сказал он, говоря о возможности участия японских компаний в проекте «Арктик СПГ-2».
"Я надеюсь, что в новых российских проектах, например, «Арктик СПГ-2», будут использоваться как японские технологии, так и средства. Я лично очень горд, что я первым из японских министров сумел вступить на эту землю (полуострова Ямал — прим. ТАСС)", — добавил министр.
Он также рассказал, что он очень счастлив, что его визит состоялся в конце апреля, а не в январе, как изначально планировалось. Министр пожаловался на сильный мороз в конце апреля.
"Господин Орешкин (министр экономического развития России Максим Орешкин — прим. ТАСС) приглашал в январе месяце, и если в конце апреля так холодно, то хорошо, что я приехал именно сейчас", — заметил он.
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