Президент Южной Кореи отчитался перед Путиным о встрече с Ким Чен Ыном

В ходе разговора стороны дали позитивную оценку договоренностям, которые были достигнуты во время встречи двух корейских лидеров, особенно подчеркнув важность зафиксированного в документе намерения обеспечить безъядерный статус Корейского полуострова за счет его полной денуклеаризации.

"Подтверждена готовность России и далее содействовать налаживанию практического взаимодействия между Республикой Корея и КНДР, в частности — за счет реализации крупных трехсторонних инфраструктурных и энергетических проектов", — рассказали в Кремле.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе южнокорейской стороны.

Ранее сообщалось, что КНДР закроет крупнейший ядерный полигон Пхунгери.