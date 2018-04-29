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Президент Южной Кореи отчитался перед Путиным о встрече с Ким Чен Ыном
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Президент Южной Кореи отчитался перед Путиным о встрече с Ким Чен Ыном 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
В Кремле рассказали о телефонном разговоре президента Южной Кореи с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».
"Президент Республики Корея подробно проинформировал об итогах своей встречи в Пханмунчжоме с лидером КНДР Ким Чен Ыном", — сообщили в пресс-службе Кремля.
В ходе разговора стороны дали позитивную оценку договоренностям, которые были достигнуты во время встречи двух корейских лидеров, особенно подчеркнув важность зафиксированного в документе намерения обеспечить безъядерный статус Корейского полуострова за счет его полной денуклеаризации.
"Подтверждена готовность России и далее содействовать налаживанию практического взаимодействия между Республикой Корея и КНДР, в частности — за счет реализации крупных трехсторонних инфраструктурных и энергетических проектов", — рассказали в Кремле.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе южнокорейской стороны.
Ранее сообщалось, что КНДР закроет крупнейший ядерный полигон Пхунгери.
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