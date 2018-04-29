Ещё
Папа Франциск молится за мир на Корейском полуострове без ядерного оружия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Папа Франциск молится за мир на Корейском полуострове без ядерного оружия 

РИА Новости 1 час назад
ВАТИКАН, 29 апр — РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск заявил, что молится за то, чтобы решения межкорейского саммита привели к миру и братской дружбе на Корейском полуострове без ядерного оружия.
"Я сопровождаю молитвой положительный результат межкорейского саммита, состоявшегося в минувшую пятницу, и мужественные обязательства, принятые на себя лидерами двух сторон в целях продвижения по пути откровенного диалога к Корейскому полуострову, свободному от ядерного оружия", — заявил понтифик, обращаясь с традиционной воскресной проповедью к верующим на площади Святого Петра в Ватикане.
"Молю Господа, чтобы надежды на будущее мира и братской дружбы не были утрачены, и чтобы сотрудничество могло продолжаться, принося плоды добра возлюбленному корейскому народу и всему миру", — заявил папа Франциск.
В пятницу, 27 апреля, состоялся первый за 10 лет саммит между лидерами Южной Кореи и КНДР. Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.
РИА Новости: последние новости
МИД Китая упрекнул США за вмешательство во внутренних дел других стран Песков отметил важность прямого диалога в корейском урегулировании Дутерте назвал Ким Чен Ына своим кумиром
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Донбасс «заполонили» вагоны с украинскими солдатами290
На Москву надвигается новый шторм22
Трамп обвинил Путина в хаосе68
Собчак «вляпалась» в новый скандал из-за сына53
Ефремов вновь обматерил зрителей208
Видео
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение