Папа Франциск молится за мир на Корейском полуострове без ядерного оружия 

ВАТИКАН, 29 апр — РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск заявил, что молится за то, чтобы решения межкорейского саммита привели к миру и братской дружбе на Корейском полуострове без ядерного оружия.
"Я сопровождаю молитвой положительный результат межкорейского саммита, состоявшегося в минувшую пятницу, и мужественные обязательства, принятые на себя лидерами двух сторон в целях продвижения по пути откровенного диалога к Корейскому полуострову, свободному от ядерного оружия", — заявил понтифик, обращаясь с традиционной воскресной проповедью к верующим на площади Святого Петра в Ватикане.
"Молю Господа, чтобы надежды на будущее мира и братской дружбы не были утрачены, и чтобы сотрудничество могло продолжаться, принося плоды добра возлюбленному корейскому народу и всему миру", — заявил папа Франциск.
В пятницу, 27 апреля, состоялся первый за 10 лет саммит между лидерами Южной Кореи и КНДР. Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.