Папа Франциск молится за мир на Корейском полуострове без ядерного оружия

"Я сопровождаю молитвой положительный результат межкорейского саммита, состоявшегося в минувшую пятницу, и мужественные обязательства, принятые на себя лидерами двух сторон в целях продвижения по пути откровенного диалога к Корейскому полуострову, свободному от ядерного оружия", — заявил понтифик, обращаясь с традиционной воскресной проповедью к верующим на площади Святого Петра в Ватикане.

"Молю Господа, чтобы надежды на будущее мира и братской дружбы не были утрачены, и чтобы сотрудничество могло продолжаться, принося плоды добра возлюбленному корейскому народу и всему миру", — заявил папа Франциск.